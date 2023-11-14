Bartın'da ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı

Bartın Devlet Hastanesinde tedavisi süren 8 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege, Bartın Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalede bebeğin vücudunda 2. derece yanık oluştuğunun belirlenmesi üzerine Ankara'dan ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yönlendirilen hava ambulansıyla bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

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