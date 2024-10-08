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        Bartın'da motosikletin kamyonete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı

        Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:54
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        Bartın'da motosikletin kamyonete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı
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        Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Bartın-Amasra yolu Vural Ak Kavşağı'nda ilerleyen B.C.N'nin (13) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyreden 06 BJ 9336 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü B.C.N. ile arkasındaki 14 yaşındaki arkadaşı, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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