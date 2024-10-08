Bartın'da motosikletin kamyonete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı
Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Bartın-Amasra yolu Vural Ak Kavşağı'nda ilerleyen B.C.N'nin (13) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyreden 06 BJ 9336 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü B.C.N. ile arkasındaki 14 yaşındaki arkadaşı, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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