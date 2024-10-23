Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan Erkan Ö'nün (52) üzerine fabrika bahçesinde motorlu testereyle kestiği ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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