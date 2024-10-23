Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan Erkan Ö'nün (52) üzerine fabrika bahçesinde motorlu testereyle kestiği ağaç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Bartın'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bartın'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza kamerada
        Bartın'da 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı
        Bartın'da 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin üçüncü bilirkişi raporu mahkem...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin üçüncü bilirkişi raporu mahkem...
        Maden faciasında bilirkişi heyeti, 3'üncü raporunu mahkemeye sundu
        Maden faciasında bilirkişi heyeti, 3'üncü raporunu mahkemeye sundu
        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi heyetinden Bartın Üniversitesine ziya...
        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi heyetinden Bartın Üniversitesine ziya...