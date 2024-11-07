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        Bartın Üniversitesi'nde "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:32
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        Bartın Üniversitesi'nde "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı
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        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı.

        Azerbaycan Hazar, Azerbaycan Teknik, Uluslararası Saraybosna, Malezya Putra ve Özbekistan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen etkinlik bu yıl ilk kez uluslararası ölçeğe taşındı.

        Türkiye'nin 35 ilinden başvuruların geldiği etkinliğe, 47 üniversite, 30 lise, 10 kurum ve kuruluş ile AR-GE merkezinden toplam 403 proje gönderildi.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinlikte yurt içinden ve yurt dışından araştırmacılar projelerini sunacak.

        AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizlikler nedeniyle hayata geçirilemeyen projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren projeler yarın ödüllendirilecek.

        Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, bilginin her zamankinden daha değerli olduğu, inovasyon ve teknoloji geliştirme süreçlerinin ülke ve tüm dünya için hayati önem taşıdığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

        Bu anlamda araştırma ve geliştirme alanında yürütülen projelerin sadece akademik ve bilimsel bir zemin oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma ve yenilikçi çözümlerle toplumsal refahın artmasını sağladığına işaret eden Arslan, "Bugün burada Bartın Üniversitesinin akademik başarıları, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri haline gelmiş olması, bu etkinliği daha da anlamlı kılmaktadır. Bartın Üniversitemiz TÜBİTAK ve benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlardan destek alarak hayata geçirdiği projelerle yaptığı araştırmalarla birçok alanda çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmalar hem ülkemizin geleceği hem de genç araştırmacılarımızın gelişimi için büyük bir değer taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        - "Bu etkinlik hepimiz için ilham kaynağıdır"

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da etkinliğin yedincisini uluslararası ölçeğe taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Ülkeye katma değer sunmak, ülkenin milli teknoloji hamlesine yönelik çalışmalar yapmak isteyen, "Benim de bir fikrim var" diyen bilim tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Uzun, "İşte bugün burada sergilenen projelerin her biri, farklı bir bakış açısını, yenilikçi bir çözümü ve geleceğe dair umut verici bir vizyonu temsil ediyor. Bu yıl yine geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzlerce bilim ve teknoloji tutkununun geleceğe yönelik yenilikçi fikirlerine ortak olmak için bir aradayız. Bu vesileyle daha güçlü Türkiye, daha güçlü yarınlar için 'Ben de varım' diyen tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        Uzun, üniversitenin her geçen gün yeni başarılarla geleceğe olan yürüyüşünü sağlam adımlarla sürdürdüğünü ve son 7 yılda yayın ve atıf sayılarını 5 kata yakın artırmayı başardıklarını aktararak, "Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması'nda 7 yılda 4 bin 591 üniversiteyi gerimizde bıraktık. Projeler yaptık, ödüller aldık, yaptığımız çalışmalarla örnek gösterildik. Dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 'Araştırma Kalitesi' kategorisinde dünyada 455'inci, Türkiye'de ise 2'nci olduk. Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldık. 14 akademisyenimizle onların bilgiye olan tutkusuyla nitelikli araştırmaları ve özverili çalışmalarıyla 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdik. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve Türkiye'de sadece 44 kişinin yer aldığı 'Ulusal Lider Araştırmacı' programına 2 bilim insanımızla girdik." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyetin 101. yılında ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı sunan birçok ilham verici projenin fikirden ürüne dönüştüğüne ve farklı sektörlere önemli katkılar sunduğuna vurgu yapan Uzun, şunları kaydetti:

        "İnanıyorum ki bugün sergilenen projeler arasında da bizleri kendine hayran bırakacak yeni fikirler yer alıyor. Ancak bu fikirlerin hayat bulması ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi tek başına olmuyor, bu süreç el birliği ve güç birliği gerektiriyor. Üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle bilim ve teknolojinin toplumla buluşmasını sağlıyor, Türkiye Yüzyılı hedefiyle teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmayan hatta yön veren bir ülke olma gayreti gösteriyoruz. Unutmayalım ki bu etkinlik sadece fikirlerin tanıtıldığı bir sergi değil, aynı zamanda hepimiz için ilham kaynağıdır. Bugün burada bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşacak, işbirlikleri geliştirecek ve belki de yeni projelere imza atacağız."

        Akademik Performans Ödülleri'nin de verildiği etkinliğe Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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