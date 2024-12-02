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        Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

        Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:06
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        Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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        Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

        Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan Zeki (65) ile eşi Mukaddes Akküp'ten (65) haber alamayan yakınları, çiftin ikametlerine gitti.

        Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Akküp çiftinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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