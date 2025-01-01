Bartın'da otelde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Aşağıçerçi köyünde bulunan Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftine ait 13 odalı ahşap otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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