Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 21:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Aşağıçerçi köyünde bulunan Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftine ait 13 odalı ahşap otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Müşterinin bulunmadığı bildirilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında otelin ikinci katında yer alan 11 oda ile çatı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?

        Benzer Haberler

        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın Valisi Arslan ve Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan yeni yıl mesajları
        Bartın Valisi Arslan ve Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan yeni yıl mesajları
        Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü
        Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü
        Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücüye 1788 lira ceza
        Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücüye 1788 lira ceza
        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi
        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi
        Boz ördek avlayan kaçak avcıya para cezası
        Boz ördek avlayan kaçak avcıya para cezası