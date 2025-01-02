Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kozcağız beldesi Kurtköy köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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