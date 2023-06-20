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Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

Yorucu bir günün ardından sıcak bir duşun tadını çıkarmak, tüm stres etkenlerimizi alıp götürür. Birçoğumuz için bedeni rahatlamış ve tazelenmiş hissettirir. Ama o sıcak duşun bunun yerine şiddetli bir baş ağrısına neden olduğu hiç aklınıza geldi mi? Şaşırtıcı gelebilir ama baş ağrılarınızın nedeni şampuanınız olabilir.

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  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    Mumbai'deki Wockhardt Hastanelerinde danışman girişimsel nörolog ve inme uzmanı olan Dr. Pavan Pai, Health Shots'a "Şok edici olabilir, ancak saçınızı yıkamak baş ağrısına neden olabilir. Saç yıkama migreni, 'kafa banyosundan' sonra başlayan ve günümüzde yaygınlaşan baş ağrılarıdır. İnsanların çoğu bu tür baş ağrılarıyla karşılaşma eğilimindedir." açıklamalarında bulundu.
  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    Aslında, 2006 yılında SAGE Journals'da yayınlanan bir araştırma, Hindistan'da saçlarını yıkamakla bağlantılı olarak migren baş ağrısı bildiren 94 hastadan 11'inin baş ağrısına neden olan tek uyaran olarak saç yıkamayı gösterdiğini buldu. Bu oluşumun birkaç farklı nedeni olsa da cevaplardan biri saçınızı yıkamak için kullandığınız ürünlerde, özellikle de şampuanınızda olabilir.
  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    ŞAMPUANDAKİ KİMYASAL TAHRİŞ EDİCİ MADDELERDEN OLUŞABİLİR!

    Bazı kimyasallar şampuanımızdan vücuda girebilir. Kaliforniya Berberlik ve Kozmetoloji Kurulu, üründe ne kadar kimyasal bulunduğuna, risklere ve maruz kalma süresine bağlı olarak, bazı kişilerin bu kimyasallara bağlı olarak baş ağrısı yaşayabileceğini açıklıyor. Özellikle bu kimyasalların kullanımı aşırıya kaçıyorsa!
  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    Örneğin, şampuanınız saçınıza hoş bir meyvemsi veya çiçek aroması vermeyi amaçlıyorsa, aslında sorunun nedeni bu olabilir. Migraine Relief Center'daki uzmanlara göre, bazı kokulu şampuan ürünleri, migren baş ağrılarıyla bağlantılı olan kokular veya uçucu yağlar içerir. Şampuanınızda saklanıyor olabilecek diğer potansiyel migreni uyandıran kimyasallar arasında, şampuanımıza köpürme kabiliyetini veren parabenler veya sodyum defne sülfat yer alır. Parfümün mü yoksa bu diğer kimyasallardan herhangi birinin mi suçlanacağını test etmek için kokusuz bir şampuan seçmeyi veya hatta farklı bir markayı denemeyi düşünün.
  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    Olabildiğince doğal içeriklerden oluşan ve katkı maddesi içermeyen ürünleri tercih etmeniz her zaman yararınıza olacaktır!
  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    SAÇINIZI NASIL ŞAMPUANLADIĞINIZA DİKKAT EDİN!

    Şampuanın yanı sıra, ürünü saçınıza uygulama şekliniz de potansiyel olarak katkıda bulunan bir faktör olabilir. Örneğin, saç derinizi çok sert bir şekilde ovmak veya saçınızı hafta boyunca birçok kez aşırı yıkamak, başınıza aşırı yük bindiriyor olabilir. Bu baş ağrısına yol açabilir.
  • Baş ağrısı çekenler dikkat! Baş ağrınızın sebebi şampuanınız olabilir mi?

    Duş sonrası bakım da dikkate alınması gereken bir şeydir. Saçınızı kurumaya bırakmayı tercih eden biriyseniz, soğuk kafada gerginliğe neden olabilir. Öte yandan, yüksek sıcaklıkta bir saç kurutma makinesi kullanıyorsanız, ısı baş ağrınıza katkıda bulunabilir. Alternatif olarak, saç bakımı rutininiz duştan sonra saçlarınızı rulo haline getirmeyi içeriyorsa, saç derisini çok sıkı çekiyor olabilir. Son olarak, saç yıkama rejiminizde bazı değişiklikler yapmayı deneyebilirsiniz.

    Kaynak: Healt Digest

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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