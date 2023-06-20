Örneğin, şampuanınız saçınıza hoş bir meyvemsi veya çiçek aroması vermeyi amaçlıyorsa, aslında sorunun nedeni bu olabilir. Migraine Relief Center'daki uzmanlara göre, bazı kokulu şampuan ürünleri, migren baş ağrılarıyla bağlantılı olan kokular veya uçucu yağlar içerir. Şampuanınızda saklanıyor olabilecek diğer potansiyel migreni uyandıran kimyasallar arasında, şampuanımıza köpürme kabiliyetini veren parabenler veya sodyum defne sülfat yer alır. Parfümün mü yoksa bu diğer kimyasallardan herhangi birinin mi suçlanacağını test etmek için kokusuz bir şampuan seçmeyi veya hatta farklı bir markayı denemeyi düşünün.