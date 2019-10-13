Bas Gaza oyuncuları kimler? Bas Gaza filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Bas Gaza filmi hakkında detaylar...
BAS GAZA OYUNCULARI KİMLER?
Scott Eastwood: Andrew Foster
Freddie Throrp: Garrett Foster
Ana de Armas: Stephanie
Simon Abkarian: Jacomo Morier
Clemens Schick: Max Klemp
Gaia Weiss: Devin
Moussa Maaskri: Panahi
Kaaris: Franck
BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.
Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...
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