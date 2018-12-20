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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, açılış partisine iş ve sanat dünyasını ünlü isimleri katıldı. Partide tüm gözler Kıvanç Tatlıtuğ'u aradı. Ancak Tatlıtuğ, ‘Çarpışma’ dizisinin çekimleri nedeniyle eşi Başak Dizer'in açılış partisine katılamadı.