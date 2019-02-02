2 | 32

Dizer'in Başak Dizer: Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir fotoğraf da ben istedim"Bir fotoğraf da ben istedim, kırmadı Kıvanç Tatlıtuğ. Kalbim küt küt 'Saruhan'ı ilk kez seyrettim, herkesle beraber (bahis mafyasıymış). Başta Yılmaz Erdoğan ve BKM ekibini ve beni bütün bir film boyunca sıcacık gülümseten, kahkaha attıran bütün değerli oyuncuların emeğine sağlık. Çok emek var, çok tebrikler. Tatlım Ezgi Mola, süper adam Rıza Kocaoğlu, harika Bensu Soral ve Okan Çabalar çok iyisiniz" notu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.