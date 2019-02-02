Başak Dizer: Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir fotoğraf da ben istedim

Giriş: 02.02.2019 - 12:25 | Güncelleme:  

Aylardır merakla beklenen "Organize İşler – Sazan Sarmalı" filmi vizyondan önce Yılmaz Erdoğan’ın ev sahipliğinde özel gösterimle izlendi. Tatlıtuğ, gala gecesine eşi Başak Dizer'le katıldı

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    Başak Dizer, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' gala gecesinde, filmde 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u yalnız bırakmadı. Dizer, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Dizer'in Başak Dizer: Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir fotoğraf da ben istedim"Bir fotoğraf da ben istedim, kırmadı Kıvanç Tatlıtuğ. Kalbim küt küt 'Saruhan'ı ilk kez seyrettim, herkesle beraber (bahis mafyasıymış). Başta Yılmaz Erdoğan ve BKM ekibini ve beni bütün bir film boyunca sıcacık gülümseten, kahkaha attıran bütün değerli oyuncuların emeğine sağlık. Çok emek var, çok tebrikler. Tatlım Ezgi Mola, süper adam Rıza Kocaoğlu, harika Bensu Soral ve Okan Çabalar çok iyisiniz" notu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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