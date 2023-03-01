Başak Öge TÜYİD Başkanlığına seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Başak Öge TÜYİD Başkanlığına seçildi

Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin (TÜYİD) yeni dönem başkanlık görevine Şişecam Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge getirildi

Başak Öge TÜYİD Başkanlığına seçildi
AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulan 95 şirketin üye olduğu TÜYİD, yeni yönetim kurulu ile çalışmalarına devam ediyor.

Dernekte geçen dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Başak Öge, Aslı Selçuk'tan devraldığı yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütecek.

Olağan genel kurulda belirlenen derneğin yeni dönem yönetim kurulu şöyle:

"Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Bora Yalınay ve Coca-Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş başkan yardımcıları, Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kerem Tezcan sayman, Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen, Aslı Selçuk Danışmanlık Kurucusu Aslı Selçuk, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Handan Saygın, Bank of America Merrill Lynch'in Gelişmekte Olan Piyasalar (EEMEA) Hisse Satışı Direktörü ve Türkiye Hisse Piyasası Bölüm Başkanı Seda Karşit Tiryaki, Eczacıbaşı Holding Sermaye Piyasası Direktörü Şule Korkmaz, Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir, Paksoy Ortak Avukat Bürosu Ortak Av. Ömer Çollak, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz, Turkcell Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü Ali Serdar Yağcı, Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Onur Çevikel ve Tüpraş Yatırımcı İlişkileri Müdürü Levent Bayar."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öge, yatırımcı ilişkileri mesleğinin Türkiye'deki referans merkezi ve temsilcisi olarak, ekiplerin mevzuat kapsamındaki görev ve yetkilerini layıkıyla yapmalarını ve en iyi uygulamaların tabana yayılmasını desteklemek amacıyla aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

BORSA İSTANBUL'UN YÜZDE 75'İNİ TEMSİL EDİYOR

TÜYİD'in 95 üyesi ile Borsa İstanbul piyasa değerinin yaklaşık yüzde 75'ini temsil ettiğini belirten Öge, şunları kaydetti:

"14. yaşına girerken sermaye piyasalarımızın en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak Borsa İstanbul'a yatırım yapan mevcut ve potansiyel yabancı kurumsal yatırımcıların ilk ve daimi iletişim noktayız. Ülkemizin ve şirketlerimizin tüm dünya nezdinde temsilcisi ve aynasıyız. İyi günde, kötü günde ülkemizi ve şirketlerimizi küresel yatırım camiasına anlatan meslek grubuyuz. Ülkemize ve şirketlerimize duyduğumuz sorumlulukla bu temsil kabiliyetimizi dünya standartlarına çıkarmak üzere TÜYİD olarak tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de TÜYİD ve yatırımcı ilişkileri profesyonelleri olarak, uluslararası portföy yatırımlarından ülkemize düşen payı artırmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marmara'nın ekonomik röntgeni
İŞ-YAŞAM Marmara'nın ekonomik röntgeni
İspanya'da şubatta enflasyon yükseldi
İŞ-YAŞAM İspanya'da şubatta enflasyon yükseldi
AYD'nin yeni başkanı Nuri Şapkacı oldu
İŞ-YAŞAM AYD'nin yeni başkanı Nuri Şapkacı oldu
ABD'de tüketici güveni şubatta düştü
İŞ-YAŞAM ABD'de tüketici güveni şubatta düştü
ASELSAN'ın cirosu 2022'de yüzde 75 yükseldi
İŞ-YAŞAM ASELSAN'ın cirosu 2022'de yüzde 75 yükseldi
Fiyat artışından korkan vatandaş dayanıklı tüketimi artırdı, büyümenin dinamosu oldu
İŞ-YAŞAM Enflasyon korkusu büyüttü
Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı
Son dakika: Emeklilikle Yaşa Takılanlar yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
İŞ-YAŞAM EYT yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
Deprem bölgesinin tarım ve hayvancılıktaki payı
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinin tarım ve hayvancılıktaki payı
Deprem zararı ile karşı karşıya olan bir ülkede borsa yükselir mi?
İŞ-YAŞAM Borsada büyük oynaklık bitti mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.