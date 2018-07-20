Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, ikiz bebekleri Ares ve Milan için loca tutan oyuncunun, keyfi kaçan ve uykusu gelen çocuklarını sakinleştirmekte zorlanması dikkati çekti.

Bir çocuğunu kendisi kucaklayan, bir çocuğunu da eşine vererek odasına geçen Sayan'ın yoğun halleri objektiflere yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ