        Başakşehir: 5 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Başakşehir: 5 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

        22.12.2025 - 18:58
        Başakşehir sahasında 5 golle kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-1 kazandı.

        Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic kaydetti.

        Gaziantep FK'nin tek golünü 26. dakikada Drissa Camara kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Kevin Rodrigues, 77. dakikada hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi.

        Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 23 puanla 7. sırada konumlandı. Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.

        Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk olacak.

