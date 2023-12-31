Başakşehir, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13. sırada yer alan RAMS Başakşehir, 6 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınmayla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla devam etti. İdman, turnuva maçlarıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir, 2 Ocak Salı günü yapacağı idman ile karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.