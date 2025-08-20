Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yarın sahasında lig aşamasına katılmak için mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, Rumen ekiyle oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarında 67. karşılaşmasını oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, eşleşmenin ilk maçında Craiova ile yarın saat 20.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın öğrencileri, söz konusu müsabaka ile Avrupa kupalarında 67. maçına çıkacak. İstanbul temsilcisi, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 66 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 100 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 90 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA KUPALARINDA 17.MAÇ

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5’inde berabere kaldı. 2 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, ROMANYA LİGİ'NDE LİDER

Universitatea Craiova, Romanya Ligi'nde 2025-2026 sezonunun başladığı 11 Temmuz'dan bu yana 6 maça çıktı. Ligde oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Craiova ekibi, 16 puanla zirvede yer alıyor. Romanya’nın güneybatısında yer alan Craiova’nın şehir takımı, Konferans Ligi'nde de oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon çıktığı müsabakalarda 22 kez fileleri havalandıran Rumen ekibi, kalesinde ise 13 gol gördü.

2025 Ocak ayından bu yana Rumen teknik adam Mirel Radoi’nin çalıştırdığı Universitatea Craiova’nın en formda oyuncuları olarak Assad Al-Hamlawi ve Steven Nsimba dikkat çekiyor. Al-Hawlawi, bu sezon 9 maçta 6 kez fileleri havalandırırken, onu 6 maçta 5 golle Steven Nsimba takip ediyor.

ARNAVUT HAKEM JUXHIN XHAJA DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir - Universitatea Craiova arasında oynanacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja’nın yardımcılıklarını Arber Zalla ile Rejdi Avdo yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Olsid Ferataj olacak. Karşılaşmada VAR olarak Kreshnik Barjamaj, AVAR’da da Olsion Yzeiraj görev alacak.