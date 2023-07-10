Başakşehir, Cezayirli orta saha oyuncusu Abeid'i kadrosuna kattı
Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.
Giriş: 10.07.2023 - 22:02
Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehdi Abeid ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Abeid, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Khor Fakkan formasıyla ligde 23 maçta forma giyerken, 3 de gol kaydetti.