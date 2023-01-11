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Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kardeşler arasındaki arsa meselesi kanlı bitti. Ağabeyinin evini basarak ateş açan Şahin Taş, 25 yaşındaki hamile yengesi Sunay Taş'ı öldürdü. Olay yerinden araçla uzaklaştığı sırada arkadaşı Turgay Akyıldız ile tartışan Şahin Taş, Akyıldız'ı da silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, cani adamı saklandığı evde gözaltına aldı

Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
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DHA

Başakşehir'de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. DHA'nın haberine göre; kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arsa nedeniyle ağabeyiyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.

HAMİLE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Sunay Taş (25)
Sunay Taş (25)

Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak hayatını kaybetti. Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız'ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ARAÇTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ

Turgay Akyıldız
Turgay Akyıldız

Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız'ı vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Şahin Taş
Şahin Taş

Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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