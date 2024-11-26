Başakşehir'de kadro dışı kararı: Berkay Özcan

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in önemli orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Öncelikle çok bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar." ifadelerini kullandı.