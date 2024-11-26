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        Başakşehir'de kadro dışı kararı: Berkay Özcan

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:21
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        Başakşehir'de kadro dışı kararı!
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        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in önemli orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı.

        Teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Öncelikle çok bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar." ifadelerini kullandı.

        26 yaşındaki Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir'de 20 maçta görev yağarken, 12 karşılaşmaya ilk 11 başladı.

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