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Başakşehir'de polis ekibine ateş açıldı: 1 polis yaralı

İstanbul Başakşehir'de kimliği belirsiz bir şüphelinin, polis ekibinin bulunduğu araca açtığı ateşte bir polis memuru yaralandı

Başakşehir'de polis ekibine ateş açıldı: 1 polis yaralı
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AA

Başakşehir’de bir polis memuru, bir şüphelinin açtığı ateşle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA'nın aktardığı habere göre; Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak’ta, dün akşam saatlerinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, 2 polisin bulunduğu araca ateş açtı.

Saldırıda yolcu koltuğunda oturan polis memuru E.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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