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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Başakşehir Emirhan İlkhan'ı 1 yıllığına kiralıyor - Medipol Başakşehir Haberleri

        Başakşehir Emirhan İlkhan'ı 1 yıllığına kiralıyor

        Süper Lig'in ilk 2 haftasında puanla tanışamayan Rams Başakşehir, Torino'da foram giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katıyor. Turuncu-lacivertliler 19 yaşındaki orta sahayı 1 sezonluğuna kiralamak için İtalyan kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 21:28 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:28
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        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Torino forması giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Turuncu-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki orta sahanın kiralanması konusunda İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

        SATIN ALMA OPSİYONU YOK

        Başakşehir'in Emirhan'ı sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenilirken, sözleşmede herhangi bir satın alma opsiyonunun olmadığı bildirildi.

        2022 yılında 4.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olan Emirhan, İtalya'da umduğunu bulamadı. Genç yıldız adayı, Torino ile sadece 4 lig maçına çıkarken, gol veya asist kaydedemedi. Emirhan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Sampdoria'da ise 8 maça çıktı ve skor katkısı üretemedi.

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