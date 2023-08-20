Başakşehir - Fatih Karagümrük: 0-2 (MAÇ SONUCU) Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fatih Karagümrük, rakibini 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılara üç puanı getiren golleri Ryan Mendes ve Muhammed Şengezer (k.k.) kaydetti.

Habertürk Giriş: 20.08.2023 - 21:16 Güncelleme: 20.08.2023 - 21:19 facebook

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