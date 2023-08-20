Başakşehir - Fatih Karagümrük: 0-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fatih Karagümrük, rakibini 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılara üç puanı getiren golleri Ryan Mendes ve Muhammed Şengezer (k.k.) kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Rams Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Konuk ekip Karagümrük ilk bölümde bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Kırmızı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 6'da Ryan Mendes ile 30'da Muhammed Şengezer (k.k.) kaydetti.
Fatih Karagümrük bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkardı.
Başakşehir ise bu sezonki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rohden'in pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Mendes, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
20. dakikada Mendes'in soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak penaltı noktası gerisindeki Ceccherini'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
30. dakikada kırmızı-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adnan Uğur, Edgar Ie'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak önde direğe sonra yeniden Muhammed'e çarparak ağlara gitti: 0-2.
39. dakikada Pelkas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta oyuna yeni giren Keny, altıpas önünden yükseldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu top kaleci Dituro'da kaldı.
45+1. dakikada Şener'in uzun pasında soldan hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar, yerden bir şut çıkardı. Kaleci Dituro'yu geçen meşin yuvarlağı savunmadaki Ceccherini çizgi üzerinde kornere attı.
70. dakikada Serdar Gürler'İn ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.
76. dakikada Keny'nin pasıyla ceza sahasına giren Piatek, iki rakibinin arasından çıktıktan sonra penaltı noktası üzerinde uygun durumda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Dituro'da kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Cemali Sertel), Duarte, Edgar Ie, Lima, Karzev (Dk. 39 Keny), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 82 Efecan Barlık), Pelkas (Dk. 90 Berkay Aydoğmuş), Serdar Gürler, Piatek
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 71 Ljajic), Feghouli, Adnan Uğur (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 87 Darri), Mendes (Dk. 62 Shukurov), Lasagna (Dk. 61 Salih Dursun)
Goller: Dk. 6 Mendes, Dk. 30 Muhammed Şengezer (Kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 28 Karzev, Dk. 32 Serdar Gürler, Dk. 85 Pelkas (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Mendes, Dk. 61 Rohden, Dk. 90 Shukurov, Dk. 90+4 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)