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Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı

Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

CANLI ANLATIM...

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AYRINTILI PUAN DURUMU

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Min-jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Meyer, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

27. RANDEVU

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA SON 2 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı. Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.

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