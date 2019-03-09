Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 6 aydır galibiyet alamayan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evinde oynadığı son 10 maçta Fenerbahçe'ye sadece 2 kez yenilen Başakşehir, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlattığı çıkışı sürdürmenin peşinde. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri