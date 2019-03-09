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Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Giriş: 09.03.2019 - 10:50 | Güncelleme:  

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 6 aydır galibiyet alamayan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evinde oynadığı son 10 maçta Fenerbahçe'ye sadece 2 kez yenilen Başakşehir, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlattığı çıkışı sürdürmenin peşinde. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

  • 1 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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    Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

  • 2 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    2 | 31

    Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

  • 3 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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    FENERBAHÇE, EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMANDA

    Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi. 

  • 4 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    4 | 31

    Fenerbahçe, konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

  • 5 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    5 | 31

    Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0'lık skorlarla aldı.

  • 6 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    6 | 31

    Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

  • 7 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    7 | 31

    6 AYDIR DEPLSAMAN GALİBİYETİ YOK

    Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

  • 8 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    8 | 31

    CLICHY'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

    Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

  • 9 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    9 | 31

    EMRE BELÖZOĞLU SARI KART CEZA SINIRINDA

    Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

  • 10 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    10 | 31

    İşte Başakşehir'in muhtemel 11'i

     

    MERT GÜNOK

     

     

  • 11 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    11 | 31

    CAIÇARA

  • 12 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    12 | 31

    MAHMUT

  • 13 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    13 | 31

    EPUREANU

  • 14 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    14 | 31

    KUDRYASHOV

  • 15 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    15 | 31

     

    EMRE BELÖZOĞLU

  • 16 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    16 | 31

    İRFAN CAN

  • 17 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    17 | 31

    VISCA

  • 18 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    18 | 31

    MOSSORO

  • 19 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    19 | 31

     

    ARDA

  • 20 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    20 | 31

    ROBINHO

  • 21 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    21 | 31

    FENERBAHÇE

    VOLKAN DEMİREL

     

  • 22 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    22 | 31

    ISLA

  • 23 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    23 | 31

    SKRTEL

  • 24 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    24 | 31

    SERDAR AZİZ

  • 25 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    25 | 31

    HASAN ALİ KALDIRIM

  • 26 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    26 | 31

    MEHMET TOPAL

  • 27 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    27 | 31

    TOLGAY ARSLAN

  • 28 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    28 | 31

    VICTOR MOSES

  • 29 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    29 | 31

    MIHA ZAJC

  • 30 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    30 | 31

    MATHIEU VALBUENA

  • 31 Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    31 | 31

    ROBERTO SOLDADO

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