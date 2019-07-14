Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, bu kapsamda hazırlık maçında Ajax'la karşı karşıya geldi.
Hollanda temsilcisi 28. dakikada Kasper Dolberg'in golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.
Karşılaşmada dakikalar 72'yi gösterdiğinde Ajax, Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
76. dakika oynanırken sahne alan Kerim Frei skoru 2-1'e indirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ajax sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İstanbul temsilcisi, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında USK Anif'i 4-1 mağlup etmişti.
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