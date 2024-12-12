UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Heidenheim'ı ağırlıyor. Avrupa arenasında henüz galibiyeti bulunmayan Başakşehir, Alman ekibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrılan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, kalan maçlarını kazanarak play- off potasında yer almak istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Başakşehir- Heidenheim maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...