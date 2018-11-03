Mahmut Tekdemir, attığı uzun topla Visca'yı buluşturdu. Visca'nın pasında topla buluşan Eljero Elia'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top gol oldu ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin 6. dakikada Elia ile attığı golün ardından maçın hakemi Halis Özkahya, VAR hakemleri ile görüştü ve ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

VAR'dan gelen uyarı, Mahmut Tekdemir'in Visca'ya attığı topun ofsayt olduğunu belirtti ve gol, geçersiz sayıldı.

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