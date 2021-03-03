Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşılaşıyor...
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Enzo Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Doimande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
Bu sezon ligde oynadığı 26 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde edebilen turuncu-lacivertliler, son 9 mücadelede ise 3 puan alamadı. Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
YORUMLAR