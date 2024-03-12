Başakşehir, Matchoi Djalo'yu transfer etti!
RAMS Başakşehir, Portekiz ekibi Paços de Ferreira'dan Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını açıkladı
Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun transfer edildiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekiz İkinci Futbol Ligi takımlarından Paços Ferreira'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.
Açıklamada, "Matchoi Djalo'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gine-Bissau asıllı futbolcu, Portekiz 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Djalo, bu sezon Paços Ferreira formasıyla 25 resmi maça çıkıp 5 kez gol sevinci yaşadı.