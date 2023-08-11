Başakşehir Mounir Chouiar'la yollarını ayırdı

Başakşehir, Fransız kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada , “Profesyonel futbolcu Mounir Chouiar ile Kulübümüz arasında akdedilmiş olan 08.07.2022 tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Mounir Chouiar’ın 2023/2024 futbol sezonu açılışından bugüne kadar Kulübümüzün sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır surette ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını Kulübümüz açısından çekilmez kılmış olması nedeniyle, Kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir. Bu fesih nedeniyle Kulübümüzün uğramış olduğu zararların tazmini ve sair sportif yaptırımların uygulanması talebiyle, Mounir Chouiar’a karşı FIFA yargı mercileri nezdinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" denildi.

Deneyimli oyuncu, geçen sezon ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 16 maçta 1 gol 4 asist, devre arasında Kasımpaşa formasıyla da 16 müsabaka da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.