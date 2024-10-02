Başakşehir - Rapid Wien: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı... Turuncu-lacivertliler, ilk maçında Rapid Wien'i konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Avusturya ekibi 43'te Schaub'un attığı golle 1-0 öne geçerken, Başakşehir bu gole 45+2'de Piatek'in müthiş kafa golüyle yanıt verdi. 46'da bir kez daha sahne alan Schaub, skoru 2-1 yaptı ve üç puan Rapid Wien'in oldu.

Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 24 Ekim'de Slovenya ekibi Celje'ye konuk olacak.