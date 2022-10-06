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Başakşehir - RFS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. Peki Başakşehir - RFS maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar

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  • Başakşehir - RFS maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Peki Başakşehir - RFS maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Başakşehir - RFS maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
  • Başakşehir - RFS maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.
  • Başakşehir - RFS maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
  • Başakşehir - RFS maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    LİDER BAŞAKŞEHİR

    Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.
  • Başakşehir - RFS maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor. A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

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