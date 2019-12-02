Göztepe ve Medipol Başakşehir, Twitter'da yaptıkları paylaşımla yayıncı kuruluş beIN Sports'a maç görüntülerini yayınlayamama konusunda sitem etti.

Ligin 13. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, " Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy'nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik" yazarak bir dönem Manchester City'de oynayan Clichy'nin eski takım arkadaşı Joe Hart'a sarıldığı görüntüyü paylaştı.

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 1, 2019

Bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe ise "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz" ifadelerini kullanarak Berkan Emir'in golünün çizimini paylaştı.

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 2, 2019

Daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç içinden paylaştığı görüntüler, yayıncı kuruluş tarafından telif nedeniyle kaldırılmıştı. Türkiye'de henüz Süper Lig'e ait resmi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.