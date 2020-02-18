Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2019 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye'nin yüzde 52.4'ü mutlu.

MUTLULUK DÜZEYİ 2011'DE VE 2016'DA TEPE YAPTI

Ancak TÜİK'in 2003 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre genel mutluluk düzeyi 17 yılda 7.2 puan azalarak yüzde 59.6'dan yüzde 52.4'e düştü. Mutluluk düzeyinin tepe yaptığı 2011 yılından bu yana ise düşüş 9.7 puanı buldu. 2011 yılında genel mutluluk düzeyi yüzde 62.1'di. İkinci zirve ise yüzde 61.3 ile 2016 yılında görülmüştü.

BAŞARI VE PARANIN PAYI ARTTI

Mutluluk oranının en yüksek olduğu 2016'dan bu yana başarı ve paraya düşkünlük artarken, sağlık, sevgi ve kariyerin bireylere verdiği mutluluk azaldı.

Mutluluk kaynağı olan değerler arasında başarının puanı 4 yılda 2.17 puan, paranın puanı ise 1 puan artarken, kariyerin (iş) puanında 0.27 puanlık, sağlıkta 2.28 puanlık, sevgide 0.27 puanlık azalma kaydedildi.

EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK AMA ORANI AZALDI (%)



Yıl Başarı

İş Sağlık Sevgi Para Diğer 2009 6.58 3.54 70.65 13.2 5.23 0.8 2010 6.85 3.48 71.19 12.95 4.64 0.89 2011 6.85 2.36 72.78 13.07 4.28 0.65 2012 6.65 3.12 70.77 13.76 5.08 0.61 2013 8.58 2.31 68.01 15.18 4.14 1.78 2014 8.53 2.17 68.75 15.39 4.24 0.93 2015 8.56 2.03 68.75 15.76 3.88 1.02 2016 7.0 2.3 72.14 14.59 3.16 0.81 2017 8.98 1.9 68.02 16.56 3.9 0.64 2018 8.82 2.24 69.0 15.54 4.2 0.21 2019 9.17 2.13 69.86 14.32 4.16 0.35

KENDİ İÇİNDE

Mutluluk kaynağı olan kişilere bakıldığında da en yüksek artışın kişinin kendisi seçeneğinde olduğu görüldü. Buradaki artış yüzde 0.5'i bulurken, mutluluk kaynağı olarak eşin payı 0.1 arttı. Tüm aile, çocuklar, anne baba ve torunların payı ise azaldı.

MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK İLK SIRADA AİLE VAR

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tüm aile 69.6 73.0 73.3 72.3 70.2 70.6 74.2 74.1 Çocuklar 13.9 12.9 13.4 13.1 15.1 14.3 12.9 12.8 Eş 7.0 5.2 5.0 5.3 4.7 5.4 3.6 3.7 Anne/baba 3.5 2.9 3.1 2.8 3.6 3.2 2.7 2.5 Kendisi 2.2 2.5 1.9 2.7 2.7 3.4 3.3 3.8 Torunlar 2.0 1.7 1.4 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6 Diğer 1.8 1.9 2.1 1.9 1.7 1.2 1.4 1.5



KADINLARIN EN MUTLU OLDUĞU YIL 2011

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49.6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57.0 oldu. Araştırmanın başladığı 2003 yılında kadınların yüzde 61'i, erkeklerin yüzde 58.1'i mutlu olduğunu beyan etmişti. İstatistiklere göre kadınların en mutlu olduğu yıl yüzde 64.6 ile 2011. Erkeklerin en mutlu olduğu yıl ise yüzde 59.6 ile 2010.

KADINLAR DAHA UMUTLU

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 76.6 77.0 73.8 74.4 76.8 73.4 72.1 70.0 Erkek 76.3 76.5 72.8 74.7 77.0 72.2 71.1 69.0 Kadın 76.9 77.5 74.7 74.0 76.7 74.7 73.0 70.8

ERKEKLERİN EVLİLİKTEN DUYDUĞU MEMNUNİYET 2017'DE TAVAN YAPTI

(%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erkek 62.0 70.5 67.3 72.9 71.0 72.0 69.5 72.3 74.8 73.1 78.8 77.3 77.7 79.4 80.3 76.1 73.8 Kadın 58.5 66.5 66.4 68.3 67.6 68.8 67.8 70.5 71.9 71.0 77.5 76.4 74.8 76.2 76.9 74.8 73.5

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 17 yılda evlilikten duyulan memnuniyetin erkeklerde 11.8, kadınlarda ise 15 puan arttığını ortaya koydu. En büyük sıçrama 2003 ve 2004 yılları arasında görüldü. son iki yılda evlilikten duyulan memnuniyetin azaldığı dikkat çekti.

YÜKSEK OKUL MEZUNLARI EN MUTLUYKEN EN MUTSUZ KESİM OLDU

Araştırmadan çıkan bir başka şaşırtıcı sonuç da eğitim düzeyi ve mutlulukla ilgili. Son 10 yılda eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; bir okul bitirmeyenlerin mutluluk oranı artarken yüksek okul mezunlarının mutluluk oranının düştüğü dikkat çekti. 2009 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 63.2 ile yüksek öğretim mezunlarındaydı. En düşük mutluluk oranını sahip olanlar ise yüzde 51.8 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 55.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Onu yüzde 52.7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52.3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu yüzde 51.8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50.8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

BİR OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU (%)