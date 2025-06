Başay Okay'dan, Elçin Sangu'ya 'kölelik sözleşmesi' yanıtı Elçin Sangu ile eski menajeri Başay Okay, arasında yaklaşık 10 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor. Sangu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Okay ile imzaladıkları anlaşmayı 'kölelik sözleşmesi' olarak nitelendirdi. Okay ise "Sangu'nun iddia ettiğinin aksine, ortada bir kölelik sözleşmesi yoktur. Bunu İlk Derece Mahkemesi kararında açıkladığı gibi, bu kararı kaldıran İstinaf Mahkemesi de aynı gerçeği tespit etmiştir" dedi

Habertürk Giriş: 26.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:13 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL