(Covid-19) önlemleri kapsamında, kendi hükümeti tarafından konulan sosyal mesafe kurallarına uymayan Başbakan Solberg’e, Norveç polisi ceza yazdı. Şubat ayında 60. yaşına bastığı doğum günü kutlamasını bir kayak merkezinde gerçekleştiren Solberg para cezasına çarptırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle kutlamaya ikinci gün katılabilen Başbakan Solberg'e ve kendisiyle birlikte 13 aile üyesinin katıldığı kutlamada eşine, restoran sahibine ve diğer aile üyelerine ceza yazılmamış sadece kuralların çiğnendiği uyarısı yapılmıştı.

Norveç Polis Şefi Ole Saeverud’un haber konferansında yaptığı, ‘‘Yasalar hepimiz için aynı olsa da hepimiz kanun karşısında eşit değiliz’’ açıklamasıyla polis şefi kararın gerekliliğini vurgulandı. Solberg'in toplum önünde belirleyici bir figür olduğuna dikkat çekerek cezanın salgın döneminde halkın güvenini kazanmak için de belirleyici olduğunu belirtti.

Cezanın tutarıysa 20,000 Norveç kronuna denk geliyor. Yaklaşık 18 bin Türk Lirasına tekabül ediyor. Pandemi sürecinin yönetilmesinde Avrupa ülkeleri arasında başarılı ülkeler arasında gösterilen Norveç’in bu tutumu ülkedeki muhalefet tarafından çok eleştirildi.