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'Başbakanlığa adayım' diyen Akşener: Hedef birinci parti olmak

"Başbakanlığa adayım" çıkışının yankıları süren İYİ Part lideri Meral Akşener partisi için hedef koydu: "Partimizin temel hedefi birinci parti olmaktır, bu hedefimiz nettir" dedi.

'Başbakanlığa adayım' diyen Akşener: Hedef birinci parti olmak
Akşener: Hedef birinci parti olmak
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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirildi. Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklamasının değerlendirildiği toplantıda, başkanlık divanından tam destek çıktı. Akşener hedef de koydu: "Partimizin temel hedefi birinci parti olmaktır, bu hedefimiz nettir."

Hem Akşener hem de Başkanlık Divanı üyeleri İyileştirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş ve bundan sonra birinci parti olma hedef için yoğun tempo içinde çalışma vurgusu yaptı.

HABERTÜRK'E konuşan İYİ Parti kaynakları, Akşener'in "Başbakan adayıyım" diyerek hem hükümet sisteminin değiştirilmesi hem de o değişiklikten sonra birinci parti olma noktasında kararlılık ortaya koyduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAMA KARARI YENİ DEĞİL

İYİ Parti kaynakları, Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmama ve başbakanlık adaylığı kararının yeni olmadığı kaydetti.

İYİ PARTİ'DEN HDP DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda HDP'nin Tutum Belgesi konuşulmadı ancak HDP ile ilgili değerlendirme yapıldı. HDP'nin hukuken legal bir parti olduğu ancak siyaseten PKK ile yan yana durduğu belirtilerek, siyaseten HDP ile yan yana olmanın İYİ Parti'nin siyaset anlayışının dışında olduğu kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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