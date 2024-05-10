BASE 2024 için başvurular başladı

Her yıl, ülkenin dört bir yanında farklı disiplinlerde sanat eğitimi almış yeni mezunların yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2024 edisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 15 Haziran. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları ve diğer ilgili bölümlerinden 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında mezun olan veya olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık. Başvurular base.ist web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde yeni mezunlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonunu taşıyor. BASE geçmiş 7 yılda Türkiye’nin dört bir yanından toplam 750 yeni mezun sanatçı adayının üretimlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.

Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek olan BASE’in 2024 edisyonu Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Jumbo ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek.