Başından vurulan savcıyla ilgili dikkat çeken detay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Başından vurulan savcıyla ilgili dikkat çeken detay - Haberler
ABONE OL

Yozgat'ta silahla başından vurularak ölen savcıyla ilgili dikkat çeken detay

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında başından silahla vurularak yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28) ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Salkım'ın ailesi tarafından evlat edinildiği öğrenildi. Rahime (68) ve Ramazan Salkım (66) çifti, evlendikten 17 yıl sonra 3 aylıkken evlat edindikleri tek çocukları Özlem'i kaybetmenin acısını yaşadı. Baba Ramazan Salkım, "Çok adaletliydi; 'baba sen bile suç işlersen adaleti uygularım' derdi. Ben onsuz yaşayamam" dedi

SON DAKİKA: Başından vurulan savcıyla ilgili dikkat çeken detay - Haberler
Başından vurulan savcıyla ilgili dikkat çeken detay
0:00 / 0:00
DHA

Sorgun Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, geçen 24 Mart'ta evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Salkım, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Özlem Salkım'ın cenazesi, memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bulak köyünde toprağa verildi.

Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan astsubay, uzman çavuş, adliye çalışanı ile cumhuriyet savcısı 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Özlem Salkım'ın, silahla oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü. 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, tabancanın sahibi astsubay A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 AYLIKKEN EVLAT EDİNİLMİŞ

Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olan Özlem Salkım'ın, Rahime ve Ramazan Salkım tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı.

1976 yılında evlenen çiftin, 4 yıl sonra doğan kızları 2 gün sonra hastanede ölünce, bir daha çocukları olmadığı, bunun üzerine 1993 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurup, 3 aylıkken Özlem'i evlat edindiği öğrenildi.

'ÇOK ADALETLİYDİ'

Memur emeklisi olan Ramazan Salkım, Özlem'i 3 aylıkken evlat edindiklerini söyleyerek, "Sonradan öğrendiğimize göre annesi vefat etmiş, babasının kim olduğunu öğrenemedik. İlkokul, lise ve üniversitede çok başarılı bir çocuktu. Kırıkkale Üniversitesi´ni kalmadan bitirdi, sonra avukatlık stajını yaptıktan sonra, savcılık imtihanına girdi. Savcılığı kazandı, Ankara´da 1,5 sene savcılık stajını yaptı. Sonra Sorgun Adliyesine atandı. Sürekli gelir giderdi. İşi çok iyiydi; ama çok yoğundu, işini çok severek yapıyordu. Çok adaletliydi; 'baba sen bile suç işlersen adaleti uygularım' derdi. Geçen sene koronavirüs salgını başlamadan önce kendisi gelip biraz kaldı, sonra da biz gidip biraz yanında kaldık. Sonra korona başladı, 'size zarar olur' diye gelip gitmedi. Biz kendisine gittiğimizde de yoğun çalıştığı için bizimle ilgilenemediği için üzülüyordu. Sonra da göremedik" dedi.

'BEN ONSUZ YAŞAYAMAM'

Özlem´le en sonra olay akşamı konuştuğunu anlatan Ramazan Salkım, "'Arkadaşlarım gelecek evimde temizlik yapıyorum' dedi. 'Benim vergi işim var, internetten halledemedim' dedim, o da 'WhatsApp'tan at ben hallederim' dedi. Sonra misafirleri geldi, 'rahatsız etmeyim' diye düşünüp aramadım. Sonra olayı öğrendik. Hastaneye vardığımızda ameliyat bitmişti, başhekim 'durumu kritik' dedi. Ertesi gün olduğunda 'biraz daha iyi gidiyor' dediler. Biz ümitlendik, çok mutlu olduk. Ama sonra kurtarılamadı. Biz o anda yıkıldık, bir tane kızım vardı yurttan almıştım onu, ben onsuz yaşayamam" diye konuştu.

'TABANCA DOLUYSA NE İŞİ VAR ORADA?'

Ramazan Salkım, kızının ölümüyle ilgili "Kızımın ölümüyle ilgili hatalar olduğunu düşünüyorum. Tabancanın orada dolu olması, tabancayı 'boş' dediler de kızım o tabancayı başına mı dayadı diye düşünüyorum. Eğer doluysa o tabanca orada ne işi vardı, 4 kişiydiniz neden tabancayı kaldırmadınız? Ben onu sorguluyorum. Tabancanın emniyeti yokmuş, Özlem kendi tabancasının mermisini çıkarmış, yatağının altına koymuş. Çok şen şakrak bir kızdı, hiç bir sıkıntısı yoktu. Sürekli çalışıyordu, çok yoğundu. Neşesi iyiydi, bir hafta 10 gün önce bana telefonda neşeli türküler söylemişti. Ben de ona kısa 'ben seni unutmak için sevmedim' diye türkü söyledim. Doğum gününde ona güzel bir mesaj attım, o da bana `baba sen böyle şeyleri de mi bilirsin´ demişti, öyle bağlıydım kızıma" ifadelerini kullandı. Anne Rahime Salkım ise "Hiç kalbinde kötülük olan bir çocuk değildi, okuluna, derslerine, annesine, babasına bağlı bir çocuktu. 'Prenses annem', 'tatlı babam' derdi. 28 yılda bir kötü kelimesini duymadım. Çok muhteşem bir çocuktu" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEHŞET ANI | Son dakika: Minibüs çocuğun üzerinden geçti! VİDEO
GÜNDEMMinibüs çocuğun üzerinden geçti!
YETER! Son dakika: Sevgiliye beyzbol sopasıyla ödüresiye dayak - Kadına şiddet durmuyor
GÜNDEMSevgiliye beyzbol sopasıyla şiddet!
Karantinaya alınan mahallede eğitime ara verildi - Haberler
GÜNDEMKarantinaya alınan mahallede eğitime ara verildi
POLİS TAKVİYESİ| Son dakika: Konya'da korona pik yaptı!
GÜNDEMVirüsün zirve yaptığı kente polis takviyesi!
Son dakika: Bakan Soylu'ya 'hakaret' davasında karar - Haberler
GÜNDEMBakan Soylu'ya 'hakaret' davasında karar
Süveyş Kanalı nerede? Süveyş kanalı uzunluğu kaç km? Süveyş Kanalı'nın haritadaki yeri
GÜNDEMSüveyş Kanalı nerede?
Son dakika: Samsun'da kaybolan genç kızdan acı haber! - Haberler
GÜNDEMSamsun'da kaybolan genç kızdan acı haber!
VAHŞET! Son dakika: Tartıştığı karısını benzin döküp yaktı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı karısını benzin döküp yaktı!
Dünya deniz trafiği
GÜNDEMDünya deniz trafiği
AYT, TYT, YKS, LGS konu anlatımları ve online deneme sınavları 7 ücretsiz deneme üyeliği ile Habertürk Akademi'de!
GÜNDEMTYT, AYT, YKS, LGS online deneme sınavları ve konu ...