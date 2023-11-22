Aydın'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
Aydın'da bir kişi, başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesi bulunurken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı
Aydın'ın Söke ilçesi Savuca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İ.T., başından silahla vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan İ.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini arıyor.