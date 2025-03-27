Başkan Kodal hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, bir süre sonra partisinden istifa etti.