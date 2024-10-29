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        Başkan Yazıcıoğlu'ndan yağmur suyu sorunu açıklaması

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Danişmend Gazi Kavşağı'ndaki yağmur suyu sorununun yeni tahliye hattıyla çözüldüğünü açıkladı. Yazıcıoğlu, "Yağmur suyu hattını Geksi Deresi'ne bağladık, böylece sel ve su birikintisi sorunlarını kökten çözdük" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:15
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        Başkan Yazıcıoğlu'ndan yağmur suyu açıklaması
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Tokat Belediyesi'nin altyapı projeleri kapsamında, şehrin en problemli noktalarından biri olan Danişmend Gazi Kavşağı'ndaki yağmur suyu sorunu çözüme kavuşturuldu. Altıyüzevler, Malkayası ve Kaşıkçıbağları mahallelerini birbirine bağlayan bu bölgede yağmur sularının tahliyesi için yeni bir hat döşendi.

        Başkan Yazıcıoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Danişmend Gazi Kavşağı'nda biriken yağmur suları, Vali Ayhan Çevik ve Orhangazi caddelerinde su baskınları ve ulaşım sorunlarına neden oluyordu. 250 metre uzunluğunda ve 400'lük çaplı borular kullanarak yağmur suyu hattını Geksi Deresi'ne bağladık, böylece sel ve su birikintisi sorunlarını kökten çözdük" dedi.

        Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yağmur suyu mazgal ve ızgara çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

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