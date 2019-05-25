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Başkent'te bir kişi ev kirasını yutan ATM'yi yumrukladı!

İHA

Başkent'te Samet Kurt isimli vatandaş, evin kirasını yatırırken iddiaya göre bankamatik parayı yuttu. Müşteri hizmetlerini arayan ve buradaki yetkiliyle tartışan Kurt, ATM'yi yumruklamaya başladı. Eli kesilen vatandaş polis tarafından karakola götürüldü

ATM'yi yumrukladı

Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi, Sincan Tandoğan Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı.

"YETKİLİ BANA, 'VUR KIR' DEDİ"

İHA'da yer alan habere göre Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine, "vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan Samet Kurt, bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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