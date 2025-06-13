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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü! 3 kişi gözaltında!

        Ankara'da, uyuşturucu madde kullandıktan sonra krize giren R.Ç. ile C.B., hayatlarını kaybederken, İ.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:25
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        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
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        Ankara'nın Keçiören ilçesi, Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında otomobil içerisinde fenalaşan 3 kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA ve İHA'daki habere göre 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştıkları belirlenen 3 kişiden R.Ç. ve C.B. hayatını kaybetti. İ.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        UYUŞTURUCU TEMİN ETMİŞLER

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, hayatını kaybedenlerin uyuşturucu temini için M.Ç. ile telefonda görüştükleri tespit edildi.

        'ZEHİRİ' ARAÇLA GÖNDERMİŞ

        Görüşmede, M.Ç.'nin alışveriş için A.M.Ö.'ye yönlendirme yaptığı, A.M.Ö'nün de uyuşturucu maddeleri Y.Ş.'nin kullandığı araçla alıcılara gönderdiği öğrenildi.

        UYUŞTURU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç., A.M.Ö. ve Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 371 adet sentetik ecza, 4.7 gram sentetik kannabinoid ve 84 bin 375 lira para ele geçirildi.

        3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, ölen kişilerin yanında bulunan 7 adet sentetik uyuşturucu hap ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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