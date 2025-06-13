Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!

Ankara'nın Keçiören ilçesi, Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında otomobil içerisinde fenalaşan 3 kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA ve İHA'daki habere göre 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştıkları belirlenen 3 kişiden R.Ç. ve C.B. hayatını kaybetti. İ.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU TEMİN ETMİŞLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, hayatını kaybedenlerin uyuşturucu temini için M.Ç. ile telefonda görüştükleri tespit edildi.

'ZEHİRİ' ARAÇLA GÖNDERMİŞ

Görüşmede, M.Ç.'nin alışveriş için A.M.Ö.'ye yönlendirme yaptığı, A.M.Ö'nün de uyuşturucu maddeleri Y.Ş.'nin kullandığı araçla alıcılara gönderdiği öğrenildi.

UYUŞTURU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç., A.M.Ö. ve Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 371 adet sentetik ecza, 4.7 gram sentetik kannabinoid ve 84 bin 375 lira para ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, ölen kişilerin yanında bulunan 7 adet sentetik uyuşturucu hap ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı.