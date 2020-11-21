AA

Güzelyurt Mahallesi'nde saat 23.55 sıralarında, U.M.E ile eşi B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine U.M.E. iki kız çocuğunun annesi olan B.E'yi tüfekle başından vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, U.M.E'yi suç aletiyle birlikte yaraladığı eşinin başında ağlarken buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan B.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden U.M.E'nin 9 kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. AA'nın haberine göre; olay sırasında çiftin çocuklarının köyde babaannelerinin yanında olduğu öğrenildi.