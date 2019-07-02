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Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

AA

Jandarma ekiplerinin Yenimahalle ilçesinde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

uyuşturucu operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Yenimahalle'ye bağlı Yakacık mahallesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisini alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı birimleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 9 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler; 12,22 gram kokain, 7 gram skunk maddesi, 1,84 gram esrar, 4 adet Suboxone isimli uyuşturucu tablet ile 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Ayrıca şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, biri kurusıkı olmak üzere iki tabanca, av tüfeği, 9 milimetre çapında 63 tabanca fişeği ve 31 av tüfeği fişeği ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tahmin edilen 8 cep telefonu ve bu telefonlarda kullanılan sim kartlar bulundu.

AA'nın haberine göre; operasyonda 9 kişi gözaltına alırken bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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