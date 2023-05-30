ADLİ KONTROL KARARI SÜRECEK

Söz alan sanık avukatı, gelen raporda müvekkilinin uyuşturucu kullanmadığının sabit olduğunu belirterek, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise raporun eksik hazırlandığını, alınan uyuşturucu maddenin olay anından 24 saat geçtikten vücuttan atıldığını bu sebeple sanık hakkında verilecek hükmün, "taksirle ölüme sebebiyet verme" değil, "kasten ölüme sebebiyet verme" olarak açıklanmasını istedi. Sanığın kaçma şüphesi olduğunu savunan avukatlar, tutuklanmasını da talep etti.

Görüşü sorulan savcı, sanığa uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanık Çiçek'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.