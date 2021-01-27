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HaberlerSağlıkBaşkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
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Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlara aşı uygulanmaya başlandı

Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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AA

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlara ilk doz aşıları yapıldı.

Burada ilk doz aşısı yapılan 84 yaşındaki Pervin Kanbak, salgından korunmak için aşıyı tercih ettiğini söyledi. Aşı sırasını beklediğini ifade eden Kanbak, "Herkes aşısını olsun. Sağlığını düşünen gelsin" dedi.

Aşı çalışmalarını takip eden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Omma ise sağlık çalışanlarının aşılanmasının neredeyse sona erdiğini, 85 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının ise evlerde devam ettiğini bildirdi.Omma, 80 yaş ve üstündekilerin yavaş yavaş hastaneye geldiğini belirterek, "Aşıya yönelik ilgi var. Herkesin mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. Yaş ilerledikçe risk artıyor. Aşıyı özellikle yaşlılarımıza öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşıda ciddi bir yan etki görmediklerini aktaran Omma, "Her aşıda göreceğimiz hafif ağrılar, devamında hafif kırgınlıklar bazı hastalarımızda nadir de olsa görülüyor. Diğer aşılardan farklı bir yan etki görmedik. Buna yönelik her türlü önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Biz de sağlıkçılar olarak aşılandık. Şu an en güvenli sığınağımız aşı" diye konuştu.

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