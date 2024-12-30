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        Haberler Gündem Ankara Başkentte bazı yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları için bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:58 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:18
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        Başkentte yarın bu yollar kapalı
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        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı kutlamaları kapsamında yarın saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.

        İhtiyaç olması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

        Yine ihtiyaç halinde Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri, İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokaklarının tamamı trafiğe kapatılabilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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