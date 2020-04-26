Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim

AA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Mevlana Bulvarı'nda sessizlik hakim olurken, alanlar ise güvercinlere kaldı.

Kısıtlamanın başladığı andan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maske ile uygulama yapan polis ekipleri, sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak gerekli izin belgelerinin kontrollerini yapıyor.

İstisna kapsamı dışında kalanlar gerekli cezai işlemler uygulanarak evlerine gönderiliyor.